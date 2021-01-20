За время каденции Байдена встреча с президентом Украины обязательно будет, - прогноз кандидата политических наук

Телеканал ZIK

Для результативного сотрудничества с новой администрацией США Украине следует иметь сильного премьера

За время каденцииновоизбранного президента США Джо Байдена встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским обязательно состоится.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил кандидат политических наук Ростислав Балабан.

Эксперт ответил на вопрос ведущего о том, когда стоит ожидать визит новоизбранного президента США Джо Байдена в Украину:

"Меня уже сегодня спрашивали этот вопрос и я дал прогноз. Я сказал, что за время каденции президента Байдена встреча с президентом Украины обязательно будет", – отметил Ростислав Балабан.

Вместе с тем он добавил, что для тесного и результативного сотрудничества с новой администрацией США Украине следует иметь сильного премьера и сильное правительство в целом.

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"Прежде всего нужно работать с сенаторами и конгрессменами. Кто будет работать? Для этого нужно правительство, нужен сильный премьер-министр при президенте. То есть надо быть субъектными, тогда мы можем на что–то рассчитывать", - сказал эксперт.

Также Балабан добавил, что и ситуация на Донбассе может измениться, учитывая нынешнюю перестановку политических сил в США, исключительно при сильном правительстве в Украине.

Напомним, ранее народный депутат Украины VIII созыва Игорь Попов заявил, что инаугурация новоизбранного президента США Джо Байдена будет более чем скромной, гостей будет очень мало, а публичные мероприятия будут ограничены. К мероприятию допустят максимум 10 тыс. человек.

На церемонии инаугурации Джо Байдена, которая запланирована на сегодня, 20 января, традиционное двухчасовое шествие представителя государства в Белый дом будет заменено на виртуальный парад ввиду коронавирусных ограничений.

Кроме того, на церемонии инаугурации нового президента США эпатажная певица Леди Гага исполнит национальный гимн, а Дженнифер Лопес выступит с музыкальным перфомансом.