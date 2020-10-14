За четверть века Большой Барьерный риф потерял более половины кораллов, - исследование
Больше всего пострадали ветвистые и столообразные кораллы
За последние 25 лет Большой Барьерный риф Австралии потерял, вследствие глобального потепления, более половины кораллов. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society.
Ученые исследовали кораллы Большого рифа в период с 1995 по 2017 годы и пришли к выводам, что наибольшие потери произошли в 2016 и 2017 годах.
Отмечается, что больше всего пострадали ветвистые и столообразные кораллы, которые имеют важное значение для рыб и других морских животных, поскольку это их основная среда обитания.
Ученые сделали выводы, что уменьшение количества кораллов может привести к снижению популяций морских организмов.
"Раньше мы думали, что Большой Барьерный риф защищен своими огромными размерами, но наши результаты показывают, что даже самая большая и относительно хорошо защищенная система рифов в мире все больше подвергается опасности и приходит в упадок. Нельзя терять время - мы должны как можно скорее резко сократить выбросы парниковых газов", - рассказал один из исследователей.
Напомним, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что этот век может стать последним для человечества на Земле, если уже сейчас не начать борьбу с глобальным потеплением.