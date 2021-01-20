За час до инаугурации Байдена Трамп продал ОАЭ полсотни реактивных F-35, - СМИ
Сделку хотели заключить еще в декабре, но переговоры затянулись
Объединенные Арабские Эмираты и администрация уже бывшего президента США Дональда Трампа подписали соглашение о приобретении 50 реактивных самолетов F-35 и до 18 вооруженных беспилотников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
Согласно сообщению, ОАЭ были давно заинтересованы в приобретении реактивных самолетов F-35, и им пообещали возможность приобретения в обмен на соглашение о нормализации отношений с Израилем.
Известно, что подписанное примерно за час до присяги Байдена соглашение дает ОАЭ шанс принять согласованный график и конфигурацию самолетов, одновременно оформив заявку на закупку.
Правительство ОАЭ также подписало отдельное соглашение о закупке до 18 беспилотников, что является второй по величине продажей американских беспилотников одной стране.
Как отмечается, ОАЭ и США надеялись заключить соглашение еще в декабре, однако переговоры затянулись из-за неопределенности сроков поставок, стоимости самолетов и других деталей.
Следует заметить, хотя соглашение заключили еще при президентстве Дональда Трампа, его преемник Джо Байден заявил, что планирует пересмотреть договоренности.
Напомним, ранее Министерство иностранных дел Китая ввело санкции против представителей администрации 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.