За час до инаугурации Байдена Трамп продал ОАЭ полсотни реактивных F-35, - СМИ

Бывший президент США Дональд Трамп Flickr

Сделку хотели заключить еще в декабре, но переговоры затянулись

Объединенные Арабские Эмираты и администрация уже бывшего президента США Дональда Трампа подписали соглашение о приобретении 50 реактивных самолетов F-35 и до 18 вооруженных беспилотников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Согласно сообщению, ОАЭ были давно заинтересованы в приобретении реактивных самолетов F-35, и им пообещали возможность приобретения в обмен на соглашение о нормализации отношений с Израилем.

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Известно, что подписанное примерно за час до присяги Байдена соглашение дает ОАЭ шанс принять согласованный график и конфигурацию самолетов, одновременно оформив заявку на закупку.

Правительство ОАЭ также подписало отдельное соглашение о закупке до 18 беспилотников, что является второй по величине продажей американских беспилотников одной стране.

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Как отмечается, ОАЭ и США надеялись заключить соглашение еще в декабре, однако переговоры затянулись из-за неопределенности сроков поставок, стоимости самолетов и других деталей.

Следует заметить, хотя соглашение заключили еще при президентстве Дональда Трампа, его преемник Джо Байден заявил, что планирует пересмотреть договоренности.

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Напомним, ранее Министерство иностранных дел Китая ввело санкции против представителей администрации 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.