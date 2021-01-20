live
Новости » Мир Читати новину українською

За час до инаугурации Байдена Трамп продал ОАЭ полсотни реактивных F-35, - СМИ

Бывший президент США Дональд Трамп

 Flickr

Сделку хотели заключить еще в декабре, но переговоры затянулись

Объединенные Арабские Эмираты и администрация уже бывшего президента США Дональда Трампа подписали соглашение о приобретении 50 реактивных самолетов F-35 и до 18 вооруженных беспилотников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Согласно сообщению, ОАЭ были давно заинтересованы в приобретении реактивных самолетов F-35, и им пообещали возможность приобретения в обмен на соглашение о нормализации отношений с Израилем.

Новости по теме: Джо Байден принял присягу и стал 46-м президентом США

Известно, что подписанное примерно за час до присяги Байдена соглашение дает ОАЭ шанс принять согласованный график и конфигурацию самолетов, одновременно оформив заявку на закупку. 

Правительство ОАЭ также подписало отдельное соглашение о закупке до 18 беспилотников, что является второй по величине продажей американских беспилотников одной стране.

Новости по теме: Трамп написал Байдену прощальное письмо

Как отмечается, ОАЭ и США надеялись заключить соглашение еще в декабре, однако переговоры затянулись из-за неопределенности сроков поставок, стоимости самолетов и других деталей. 

Следует заметить, хотя соглашение заключили еще при президентстве Дональда Трампа, его преемник Джо Байден заявил, что планирует пересмотреть договоренности.

Новости по теме: Twitter передал Байдену и его команде контроль над аккаунтами администрации США

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Китая ввело санкции против представителей администрации 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Жизнь после 24 января: Какой карантин введут в Украине после завершения локдауна и почему Десятки новых штаммов коронавируса в мире, возможное сокращение числа нардепов и штрафы за отсутствие масок: Актуальное на утро 15 января В Украине обнаружили почти 1,147 млн случаев COVID-19, за минувшие сутки заболели 8 199 человек Люди, переболевшие COVID-19, все еще могут распространять вирус, - исследование
Loading...

программы канала ZIK

Владимир Быстряков | Ток-шоу
Инаугурация Байдена. Настроения в США. Сотрудничество Украины и Вашингтона | Ток-шоу
Тарифная политика. Повышение зарплаты учителям | Заседание правительства | 20.01.21
Инаугурация Байдена. Закрытие школ в 2021. Правительственные отставки | Ток-шоу
Тарифные колебания. Ситуация на Донбассе. Вакцинация. События в США | Ток-шоу
Олег Ляшко | Ток-шоу