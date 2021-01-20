Юристы Трампа отговорили его от идеи помиловать самого себя, - СМИ

Дональд Трамп REUTERS

По словам юрисконсульта Белого дома, объявление Трампом о помиловании самого себя считалось бы косвенным подтверждением его вины

Юристы действующего президента США Дональда Трампа убедили его не объявлять о помиловании самого себя, членов своей семьи и законодателей из рядов Республиканской партии. Об этом сообщила телекомпания CNN.

Как отмечается, юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне выразил мнение, что объявление Трампом о досрочном помиловании самого себя поставит республиканца в опасное положение. Для президента это может считаться косвенным подтверждением его вины.

Позицию Чиполлоне разделил адвокат Эрик Хершманн, входивший в защиту Трампа во время первой процедуры импичмента, по итогам которой республиканец был оправдан.

Также адвокаты настаивали на том, чтобы действующий глава страны отказался от идеи объявить о досрочном помиловании ряда конгрессменов-республиканцев, которые участвовали 6 января в митинге в его поддержку.

Ранее сообщалось, что в последний день на посту президента Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует подписать около 100 помилований.