ЮНИСЕФ готовит масштабную спецоперацию по доставке вакцин против COVID-19

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Речь идет о доставке препарата в 92 страны с низким и ниже среднего уровнем дохода

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) вместе с 350 партнерами работают над оперативной доставкой вакцины против COVID-19 в более чем 92 страны, как только лекарства станут доступными. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

"Поскольку работа над разработкой вакцин против COVID-19 продолжается, ЮНИСЕФ активизирует усилия с авиакомпаниями, грузовыми операторами, транспортными линиями и другими логистическими ассоциациями, чтобы доставить спасательные вакцины как можно быстрее и безопаснее", - рассказала директор отдела снабжения ЮНИСЕФ Этлева Кадилли.

Как отмечается, ЮНИСЕФ вместе с Панамериканской организацией здравоохранения (PAHO) и Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) на прошлой неделе проинформировали основные мировые авиакомпании об ожидаемых требованиях к пропускной способности и обсудили пути транспортировки.

ЮНИСЕФ направляет усилия на закупку и доставку вакцин у производителей, которые имеют соглашения с Фондом COVAX. Сейчас масштабы операции охватывают около 2 миллиардов доз вакцины в следующем году, а также до 1 миллиарда шприцев, которые нужно транспортировать морем.

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Как отмечается, в ближайшие недели ЮНИСЕФ также проведет оценку существующих транспортных возможностей, чтобы выявить пробелы и будущие потребности.

"Ожидается, что закупка, доставка и распространение вакцин против COVID-19 будет самой крупной и самой быстрой подобной операцией", - говорят в ЮНИСЕФ.

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Напомним, ранее в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) выразили обеспокоенность тем, что "длительное воздействие" пандемии COVID-19 на образование, питание и общее благосостояние детей может вызвать появление "потерянного поколения".