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Юморист Петросян попал в больницу с подтвержденным диагнозом COVID-19

Евгений Петросян Фото из открытых источников

Сейчас он чувствует себя хорошо

Российского комика Евгения Петросяна госпитализировали в одну из больниц Москвы после того, как у него подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом сообщает Telegram - канал Mash.

Согласно сообщению, 75-летний юморист сдал анализ на COVID-19 в одной из столичных больниц, а накануне пришел положительный результат.

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Как отмечается, сначала до Петросяна не могли дозвониться, поэтому пришлось разыскивать. Во вторник, 27 октября, все же он отправился в клинику.

"Только что говорил с Евгением Вагановичем. Чувствует он себя хорошо, температуры нет. В связи с возрастом и подозрением на COVID решил сам приехать в больницу", - рассказал адвокат Петросяна Сергей Жорин.

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Напомним, ранее стало известно, что известная российская певица Земфира Рамазанова получила положительный результат теста на коронавирус COVID-19.

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