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Российский гимн заблокировали на Youtube: В РФ назвали это "хамством"

Фото из открытых источников

В Роскомнадзоре не отметили, о каких именно видео идет речь

Американский видеохостинг YouTube заблокировал видео, которые содержат гимн Российской Федерации из-за нарушения авторских прав. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

В ведомстве уже обратились к компании Google с требованием разблокировать эти видео.

"В адрес компании Google LLC направлено требование снять ограничения на публикацию материалов, содержащих гимн России, наложенные для размещения видеофайлов YouTube под предлогом нарушения авторских прав.

Блокировка платформой YouTube гимна России-это неприкрытое и недопустимое хамство в отношении всех граждан нашей страны", - говорится в сообщении.

В то же время в Роскомнадзоре не отметили, о каких именно видео идет речь.

Также там напомнили, что гимн не является объектом авторских прав.

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Напомним, ранее стало известно, что в Российской Федерации ищут новые видеохостинги на замену YouTube. Причиной этого стала блокировка администрацией американской платформы нескольких российских каналов.

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