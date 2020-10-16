YouTube ограничит распространение контента с теориями заговора

Видеохостинг YouTube Фото из открытых источников

Ограничения будут касаться теорий заговора о Демократической партии США

Видеохостинг YouTube расширит ограничения для контента, связанного с распространением теорий заговора. Об этом сообщила пресс-служба сервиса в своем блоге.

Отмечается, что Youtube ограничит распространение контента с теориями заговора QAnon и Pizzagate, сторонники которых заявляют о якобы причастности руководства Демократической партии США к международной сети педофилов.

В YouTube анонсировали более активную работу над четырьмя политиками: удаление оскорбительного контента, сокращение распространения вредоносной информации, вознаграждение надежных авторов и повышение авторитета мнений. "Сегодня мы делаем еще один шаг в наших усилиях по обузданию ненависти и притеснений, удаляя больше контента о теории заговора, используемого для оправдания насилия в реальном мире", – говорится в сообщении.

В то же время администрация сервиса обещает не удалять контент об указанных теориях, если это новости или обсуждения. "Как всегда, важен контекст, поэтому освещение этих вопросов в новостях или контент, в котором они обсуждаются, не нацеливаясь на отдельных лиц или группы, могут оставаться в тени", – написали в Youtube.

Известно, что около двух лет назад сервис уже ограничивал распространение вредоносной дезинформации, обновив систему рекомендаций. Тогда количество просмотров в роликах о QAnon, исходящих от рекомендаций без подписки на известные каналы, уменьшилось более чем на 80% с января 2019 года. Также тогда были удалены десятки тысяч видеороликов QAnon и заблокированы сотни каналов в соответствии с политикой не распространения контента с угрозой насилием или отрицанием существования серьезных насильственных событий.

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