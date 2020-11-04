Явка на выборах в США побила рекорд за последние 120 лет

Демократы и республиканцы получают по 47 мест в сенате Фото из открытых источников

По предварительным оценкам, проголосовали более 160 миллионов американцев

Явка на нынешних президентских выборах в США стала самой высокой за 120 лет. Об этом заявил на своей странице в Twitter основатель проекта "Выборы в США" профессор Майкл Макдональд.

Согласно данным на сайте проекта, на нынешних выборах, по предварительным оценкам, проголосовали более 160 миллионов американцев, а явка избирателей составила 66,9%, что является самым высоким показателем с 1900 года, когда Уильям Мак-Кинли одержал победу в противостоянии с Уильямом Дженнингсом Брайаном с явкой 73,7%.

В то же время Макдональд подчеркнул, что в истории США были выборы, когда явка превышала 80% — в 1800-х.

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Ранее сообщалось, что по состоянию на 12:30 4 ноября члены Республиканской партии получают 47 мест в Сенате. Такой же результат зафиксировали в штабе демократов.

По последней информации у Байдена 238 голосов, а у Трампа - 213. Процесс подсчета голосов продолжается.