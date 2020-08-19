Японский грузовой космический корабль заполнили мусором и отсоединили от МКС

Японский грузовой корабль NASA

Планируется, что мусор безопасно сгорит над Тихим океаном

Японский грузовой космический корабль HTV-9, который несколько месяцев назад доставил на МКС 4 тонны разнообразного груза, наполнили мусором и отсоединили от станции. Об этом сообщает NASA.

Отмечается, что 18 августа, предварительно загрузив мусором грузовой корабль на МКС начали подготовку к отключению HTV-9 от станции, после чего направят корабль в атмосферу Земли. Предполагается, что он "безопасно сгорит над Тихим океаном".

В JAXA сообщили, что это был последний грузовой корабль первого поколения. Всего на МКС прилетали 10 кораблей HTV-9, которые доставили экипажам космической станции более 40 тонн грузов. Запуск первого грузового космического корабля второго поколения запланирован на 2022 год.

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Напомним, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космічного пространства (NASA) назвало состав второго экипажа космического корабля американской частной компании SpaceX Crew Dragon, который отправится на Международную космическую станцию не ранее 23 октября.