Японию атаковала непогода: Разрушены дома и затоплены улицы

Наводнение в Японии Фото из открытых источников

Метеорологи назвали ливень самым мощным за последнее десятилетие

В субботу утром, 4 июля, южный регион Японии накрыли сильные ливни, которые вызвали наводнение – вода разрушила жилые дома и заполнила улицы. Об этом сообщают NHK и ВВС.

Как отмечается, за час в части префектуры Кумамото выпало более 100 миллиметров дождя. По данным метеорологов, это самый мощный ливень за последние десять лет.

Так, в результате сильных ливней река Кума на юге Кумамото вышла из берегов, мост размыт. Кроме этого, вода снесла несколько жилых домов, а с более 10 жителями полностью потеряна связь. Больше всего от наводнения страдают населенные пункты, расположенные в низменных районах.

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По предварительной информации, от начала этого дня аварийные службы получили более сотни звонков с просьбами о спасении.

В связи с этим японская власть приказала эвакуироваться почти 800 тысячам жителей трех городов - Кагосима, Кирисима и Айры.

Напомним, недавно Центральную Америку накрыл мощный тропический шторм "Аманда", который унес жизни более двух десятков граждан.