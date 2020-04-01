Япония запретила въезд гражданам еще из 49 стран мира

Общее количество стран, на которые распространяется запрет, выросло до 73

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что на территорию государства был запрещен въезд еще из 49 стран, в частности США, Канады, всего Китая, Южной Кореи и семи стран Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает АР.

Согласно сообщению, после такого шага, общее количество стран, которым запрещен въезд в Японии увеличилось до 73.

По словам премьера, правительство ужесточило визовые ограничения и потребует двухнедельного карантина для всех, кто вернулся из мест, которые Япония признала как такие, которые можно посещать.

Абэ также отметил, что в Японии быстро увеличиваются новые случаи и что ее медицинская система все больше подвергается давлению. Он столкнулся с призывами к объявлению чрезвычайного положения, но его правительство оценивает ситуацию с точки зрения обеспокоенности экономическими последствиями.

Как отмечается, в Токио сообщили о 65 новых случаев в среду, сообщив о рекордных 78 ежедневных новых случаях во вторник. По всей стране в Японии есть около 3000 случаев, в том числе 712 с круизного судна, причем 78 человек погибли.

Напомним, Олимпийские игры в Токио, которые должны были пройти в этом году, но их перенесли, пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.