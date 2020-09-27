live
Новости » Мир Читати новину українською

Япония не подписала мирный договор с Россией из-за аннексии Крыма, - экс-премьер Абэ

Экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Россия и Япония были уже очень близки к окончательному урегулированию вопроса о Курильских островах

Япония отказалась подписывать мирный договор с Российской Федерацией по спорным территориям северных островов (Курильских) в частности из-за аннексии украинского полуострова Крым. Об этом сообщил бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ изданию Nikkei Asian Review.

По его словам, в 2016 году на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным почувствовал, что тот был настроен активно добиваться решения проблемы с Курильскими остовами. Также он добавил, что Россия и Япония были очень близки к окончательному урегулированию этого вопроса.

"Было понимание, что мы наконец приближаемся к окончанию переговоров. Однако договор так и не подписали. Произошло это из-за внешних факторов, а именно эскалации отношений между Вашингтоном и Москвой после аннексии Крыма", - рассказал Абэ об урегулировании вопроса относительно островов.

Новости по теме: Боятся за Крым и Курильские острова: Путин поддержал идею закрепления в Конституции РФ запрета на отчуждение территорий

Напомним, ранее Либерально-демократическая партия Японии избрала нового председателя партии, а затем и кандидата на пост премьер-министра, который должен был заменить председателя правительства Синдзо Абэ. Ним стал Ёсихидэ Суга.

Впоследствии, парламент Японии утвердил Ёсихидэ Сугу в должности премьер-министра страны. За него проголосовало большинство депутатов нижней палаты парламента.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Во Львовской области произошло тройное ДТП с участием микроавтобусов, есть жертвы и пострадавшие В ДТП погиб российский актер Жулин - звезда сериалов "Охота на Берию" и "Александровский сад" В Хмельницкой области произошло ДТП с семью травмированными, среди них есть дети В Мариуполе авто влетело в остановку, есть пострадавшие
Loading...

программы канала ZIK

Местные выборы. Внешний контроль страной. Бюджет-2021. COVID-19 |
Геннадий Москаль | Ток-шоу
Избирательные баталии. Правительство Шмыгаля. Переезд Венедиктовой | Ток-шоу
Большая прачечная. Как зарабатывают деньги на борьбе с коррупцией в Украине |
Елена Лукаш | Ток-шоу
Нет эффективности в борьбе с коррупцией, - Владимир Кацман