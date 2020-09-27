Япония не подписала мирный договор с Россией из-за аннексии Крыма, - экс-премьер Абэ

По его словам, в 2016 году на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным почувствовал, что тот был настроен активно добиваться решения проблемы с Курильскими остовами. Также он добавил, что Россия и Япония были очень близки к окончательному урегулированию этого вопроса.

"Было понимание, что мы наконец приближаемся к окончанию переговоров. Однако договор так и не подписали. Произошло это из-за внешних факторов, а именно эскалации отношений между Вашингтоном и Москвой после аннексии Крыма", - рассказал Абэ об урегулировании вопроса относительно островов.

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Напомним, ранее Либерально-демократическая партия Японии избрала нового председателя партии, а затем и кандидата на пост премьер-министра, который должен был заменить председателя правительства Синдзо Абэ. Ним стал Ёсихидэ Суга.

Впоследствии, парламент Японии утвердил Ёсихидэ Сугу в должности премьер-министра страны. За него проголосовало большинство депутатов нижней палаты парламента.