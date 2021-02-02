Якутского шамана, который шел "изгнать Путина", принудительно отправят в диспансер, - решение суда

Шаман Александр Габышев УНН

Правозащитники рассказали, что шамана уже госпитализировали, а до этого, во время задержания, его избили правоохранители

Городской суд Якутска разрешил в принудительном порядке госпитализировать шамана Александра Габышева по иску психоневрологического диспансера. Об этом пишет "Радио Свобода".

По словам врачей, поводом для иска стали "громкие заявления в СМИ", которые начал делать якутский шаман. В то же время они заявили, что Габышев должен был с прошлого лета постоянно отмечаться у психиатра, но в декабре перестал это делать.

Правозащитники рассказали, что шамана уже госпитализировали, а до этого, во время задержания, его избили правоохранители.

Кроме этого, суд отказался заслушать независимого медицинского эксперта и провести комплексную психолого-психиатрическую экспертизу Габышева.

Напомним, недавно стало известно, что якутский шаман Александр Габышев, который пешком шел в Москву, чтобы "выгнать" из Кремля президента РФ Владимира Путина, собрался возобновить свой поход в российскую столицу.

Габышев стал известен весной 2019 года, когда пешком отправился в Москву для проведения обряда изгнания президента России Владимира Путина из Кремля.

Позже его задержали, а затем отпустили под подписку о невыезде. Мужчину обвиняют в экстремизме, и теперь он не смог продолжать свою миссию.