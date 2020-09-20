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Ядовитая посылка Трампу: ФБР начало расследование

Президент США Дональд Трамп Фото из открытых источников

Следователи подозревают, что ядовитое письмо могли прислать из Канады

Сотрудники Федерального бюро расследований начали расследование в отношении письма с ядом, которое было отправлено в адрес Белого дома президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает пресс-служба ФБР. 

"ФБР и наши партнеры Секретной службы США и Службы почтовой инспекции США расследуют подозрительное письмо, полученное в почтовом заведении правительства США. В настоящее время угрозы общественной безопасности неизвестны", - говорится в сообщении бюро. 

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Напомним, на этой неделе президенту США Дональду Трампу прислали посылку с опасным веществом - рицином. Яд вызывает внутреннее кровотечение желудка и кишечника. Со временем в результате коллапса системы кровообращения наступает смерть.

Однако, ядовитое письмо не дошло до американского президента ведь пакет успели перехватить правоохранители. 

Заметим, вся почта на имя Дональда Трампа тщательно проверяется и сортируется вне резиденции президента. Некоторые из следователей подозревают, что письмо могли прислать из Канады. 

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