Ядовитая посылка Трампу: ФБР начало расследование
Следователи подозревают, что ядовитое письмо могли прислать из Канады
Сотрудники Федерального бюро расследований начали расследование в отношении письма с ядом, которое было отправлено в адрес Белого дома президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает пресс-служба ФБР.
"ФБР и наши партнеры Секретной службы США и Службы почтовой инспекции США расследуют подозрительное письмо, полученное в почтовом заведении правительства США. В настоящее время угрозы общественной безопасности неизвестны", - говорится в сообщении бюро.
Напомним, на этой неделе президенту США Дональду Трампу прислали посылку с опасным веществом - рицином. Яд вызывает внутреннее кровотечение желудка и кишечника. Со временем в результате коллапса системы кровообращения наступает смерть.
Однако, ядовитое письмо не дошло до американского президента ведь пакет успели перехватить правоохранители.
Заметим, вся почта на имя Дональда Трампа тщательно проверяется и сортируется вне резиденции президента. Некоторые из следователей подозревают, что письмо могли прислать из Канады.