Ядовитая посылка Трампу: ФБР начало расследование

Президент США Дональд Трамп Фото из открытых источников

Следователи подозревают, что ядовитое письмо могли прислать из Канады

Сотрудники Федерального бюро расследований начали расследование в отношении письма с ядом, которое было отправлено в адрес Белого дома президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает пресс-служба ФБР.

"ФБР и наши партнеры Секретной службы США и Службы почтовой инспекции США расследуют подозрительное письмо, полученное в почтовом заведении правительства США. В настоящее время угрозы общественной безопасности неизвестны", - говорится в сообщении бюро.

Новости по теме: Трамп заявил о наличии у США неизвестного никому ядерного оружия

Напомним, на этой неделе президенту США Дональду Трампу прислали посылку с опасным веществом - рицином. Яд вызывает внутреннее кровотечение желудка и кишечника. Со временем в результате коллапса системы кровообращения наступает смерть.

Однако, ядовитое письмо не дошло до американского президента ведь пакет успели перехватить правоохранители.

Заметим, вся почта на имя Дональда Трампа тщательно проверяется и сортируется вне резиденции президента. Некоторые из следователей подозревают, что письмо могли прислать из Канады.