Я возвращаюсь - встречайте: Навальный едет в Россию

Алексей Навальный Facebook-страница Алексея Навального

Политик не рассказал, из какого города будет вылетать

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого отравили летом 2020 года, заявил о возвращении в РФ 17 января. Об этом он написал в своем Twitter.

"17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом "Победы". Встречайте", - написал Навальный.

Из какого именно города он будет лететь, оппозиционер не написал. Однако информация на сайте авиаперевозчика свидетельствует о рейсе из Берлина в Москву.

Также Навальный подчеркнул, что вопрос "возвращаться или нет" перед ним "не стоял никогда".

"Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в нее в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить", - подчеркнул политик.

Новости по теме: Против Навального возбудили уголовное дело в России

Напомним, в августе 2020 года Алексея Навального забрали в больницу в тяжелом состоянии. Некоторое время он находился под аппаратом ИВЛ. Сначала мужчину забрали в медучреждение Омска. Однако впоследствии его доставили в клинику Charite в Берлине.

Через некоторое время медики в Германии определили, что Навального отравили веществом группы "Новичок". Это также подтвердил Институт оборонных исследований Швеции и ряд других лабораторий.

После выздоровления Навальный заявил, что убежден: к его отравлению причастен лично президент Российской Федерации Владимир Путин.

Однако в Кремле назвали обвинения со стороны оппозиционера безосновательными и недопустимыми и добавили, что имеют доказательства того, что Навальный сотрудничает с ЦРУ.

Впоследствии Европейский Союз, а позже и правительство Великобритании ввели санкции против Российской Федерации из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. В список попали 6 человек и научно-исследовательский институт.