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Я никогда не признаю поражение, - Трамп

Дональд Трамп REUTERS

По словам Трампа, он никогда не сдастся

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не признает поражение на выборах главы государства. Об этом он заявил во время своего выступления в Вашингтоне на "Марше за спасение Америки".

"Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражения. Этого не произойдет. Нельзя признавать поражение, когда речь идет о краже. Наша страна пережила достаточно. Мы больше не будем это терпеть", - сказал Трамп.

К слову, марш был посвящен утверждению итогов выборов президента США Сенатом и Палатой представителей Конгресса. 

Новости по теме: Трамп потребовал от госсекретаря Джорджии найти ему голоса, – WP

Напомним, ранее Дональд Трамп пообещал устроить настоящую "адскую битву" за президентское кресло, если Демократическая партия получит большинство в Сенате и "захватит" Белый дом.

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