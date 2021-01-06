Я никогда не признаю поражение, - Трамп
По словам Трампа, он никогда не сдастся
Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не признает поражение на выборах главы государства. Об этом он заявил во время своего выступления в Вашингтоне на "Марше за спасение Америки".
"Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражения. Этого не произойдет. Нельзя признавать поражение, когда речь идет о краже. Наша страна пережила достаточно. Мы больше не будем это терпеть", - сказал Трамп.
К слову, марш был посвящен утверждению итогов выборов президента США Сенатом и Палатой представителей Конгресса.
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Напомним, ранее Дональд Трамп пообещал устроить настоящую "адскую битву" за президентское кресло, если Демократическая партия получит большинство в Сенате и "захватит" Белый дом.