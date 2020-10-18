"Я не смогу родить": В России пациентка пансионата заявила о принудительной стерилизации женщин в заведении

Женщин заставляли пройти операцию из-за запрета на проживание с детьми

Уктусский пансионат Фото из открытых источников

В российском Екатеринбурге одна из пациенток местного пансионата заявила, что не сможет родить ребенка из-за принудительной стерилизации постояльцев заведения. Соответствующая видеозапись появилась в Telegram-канале Baza.

По словам Людмилы Гусевой, пациентки Уктусского пансионата, ее и других женщин, находившихся в заведении, насильно отправляли на стерилизацию. Руководство пансионата заставляло женщин пройти эту процедуру, поскольку в заведении нельзя проживать с детьми.

Отмечается, что женщин вывозили в больницу под предлогом вакцинации, но на месте заставляли пройти стерилизацию, из-за чего пострадали более 10 женщин. При этом операцию проводили с женщинами, которые попали в пансионат из детдома, ведь в заведении селили людей с инвалидностью, которые не успели получить жилье.

Как сообщают журналисты, одна из женщин, которая прошла стерилизацию, умерла. Ее родные считают, что это может быть связано с операцией, поскольку погибшая жаловалась на сильные боли и во время одного из таких приступов умерла.

В то же время в Министерстве социальной политики Свердловской области заявили о начале проверки пансионата в связи информации о нарушении прав женщин. "До настоящего момента жалоб от граждан, проживающих в учреждении, по данному факту не поступало. Обращаем внимание, что справка, которая была продемонстрирована в видеозаписи, датирована 2008-м годом. Для установления всех обстоятельств произошедшего в тот период может потребоваться дополнительное время", – написали в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в России в морге проснулась женщина, которую врачи признали мертвой. Тело женщины отправили в морг, а на утро сотрудники учреждения обнаружили, что она пришла в себя.