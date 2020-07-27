Я не политик: Соперница Лукашенко уклонилась от вопроса об аннексии Крыма

Светлана Тихановская Тvnet

Светлана Тихановская заявила, что она не политик

Главная соперница Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси Светлана Тихановская уклонилась от ответа на вопрос об аннексии полуострова Крыма, настояв на том, что она не политик. Об этом она сказала в интервью изданию Meduza.

"Я понимаю, что вопрос о Крыме раскалывает общество. А мне не хотелось бы неосторожными словами кого-то оттолкнуть. Тем более, что я не политик, своей главной целью я вижу объединение всех сил для решения главной задачи - смены власти и проведения честных выборов.

Вот на них уже смогут выдвигаться политики, у которых будут четко определены взгляды, программы. И на честных, свободных, абсолютно прозрачных выборах белорусы смогут выбрать себе нового руководителя страны", - отметила кандидат в президенты.

Кроме того, она высказалась против вооруженного конфликта на востоке Украины.

"Что касается Донбасса, то там идет война, и это ужасно. Люди не должны погибать на войне. Я категорически против войны", - подчеркнула Светлана Тихановская.

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Ранее сообщалось, что главная соперница Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская вывезла детей из страны из-за угроз. Ей угрожали арестом и тем, что заберут ее детей.

К слову, суд арестовал мужа Тихановской Сергея, вместо которого она выдвинула свою кандидатуру в президенты, еще на 15 суток за участие в несанкционированном митинге.