Взрывы под Рязанью: Власти отключили газоснабжение в 11 населенных пунктах

Пожар в Рязанской области rzn.info

Радиус разлета осколков от снарядов, которые взорвались на бывшей воинской части, достигает нескольких десятков километров

В Рязанской области, где раздаются взрывы боеприпасов на территории бывшей воинской части, отключили газоснабжение в 11 населенных пунктах. Об этом сообщает российский телеканал "НТВ".

"Газоснабжение отключено в воинской части и в 11 населенных пунктах из-за пожара под Рязанью. Радиус разлета осколков от снарядов на складе, по некоторым данным, достигает нескольких десятков километров", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, к ликвидации пожара на складе под Рязанью привлечены 189 военнослужащих, 38 единиц техники, четыре Ил-76 и три вертолета Ми-8.

Напомним, сегодня в российском поселке Желтухино Рязанской области началась пожар на территории бывшей воинской части через что взрываются боеприпасы.