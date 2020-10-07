live
Новости » Мир Читати новину українською

Взрывы под Рязанью: Власти отключили газоснабжение в 11 населенных пунктах

Пожар в Рязанской области rzn.info

Радиус разлета осколков от снарядов, которые взорвались на бывшей воинской части, достигает нескольких десятков километров

В Рязанской области, где раздаются взрывы боеприпасов на территории бывшей воинской части, отключили газоснабжение в 11 населенных пунктах. Об этом сообщает российский телеканал "НТВ".

"Газоснабжение отключено в воинской части и в 11 населенных пунктах из-за пожара под Рязанью. Радиус разлета осколков от снарядов на складе, по некоторым данным, достигает нескольких десятков километров", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, к ликвидации пожара на складе под Рязанью привлечены 189 военнослужащих, 38 единиц техники, четыре Ил-76 и три вертолета Ми-8.

Напомним, сегодня в российском поселке Желтухино Рязанской области началась пожар на территории бывшей воинской части через что взрываются боеприпасы.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram
Loading...

программы канала ZIK

Ренат Кузьмин | Ток-шоу
Мир в Украине. Местные выборы. Кризис промышленности | Ток-шоу
Светлана Крюкова | Ток-шоу
Пенсий не будет? Скандальное заявление Шмыгаля. Санкции США против украинцев | Ток-шоу
Предвыборные настроения украинцев. Местные выборы-2020. Катастрофа Ан-26 | Детали дня | 06.10.20
Минские соглашения и мир на Донбассе. Крутое пике