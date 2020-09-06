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Взрыв в мечети в Бангладеш: Количество погибших возросло до 24 человек

Мечеть Байтус Салат Джаме после взрыва

 Bdnews 24

Еще 37 человек находятся в больницах в критическом состоянии

В результате взрыва в мечети на востоке Бангладеш погибли как минимум 24 человека. Об этом сообщает Аljazeera.

Также сообщается, что количество погибших может увеличиться, поскольку еще 37 человек находятся в больницах в критическом состоянии с ожогами до 90% поверхности тела.

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Напомним, пятницу, 4 сентября, в Бангладеш в районе Нараянгандж недалеко от столицы страны Даки произошел взрыв в мечети, в результате чего сразу сообщалось о 13 погибших.

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