Взрыв в мечети в Бангладеш: Количество погибших возросло до 24 человек
Еще 37 человек находятся в больницах в критическом состоянии
В результате взрыва в мечети на востоке Бангладеш погибли как минимум 24 человека. Об этом сообщает Аljazeera.
Также сообщается, что количество погибших может увеличиться, поскольку еще 37 человек находятся в больницах в критическом состоянии с ожогами до 90% поверхности тела.
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Напомним, пятницу, 4 сентября, в Бангладеш в районе Нараянгандж недалеко от столицы страны Даки произошел взрыв в мечети, в результате чего сразу сообщалось о 13 погибших.