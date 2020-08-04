Взрыв в Ливане: Среди украинских дипломатов пострадавших нет, – МИД

На "горячую линию" МИД не поступало сообщений о погибших или пострадавших украинцев

Взрыв в Ливане Reuters

Пока нет информации, что среди пострадавших в результате взрыва в столице Ливана Бейруте могли быть граждане Украины. Об этом заявил представитель Департамента консульской служб МИД Украины Максим Коваленко в комментарии УНИАН.

Точно известно, что среди работников посольства Украины в Ливане и членов их семей пострадавших нет. Однако, в доме одного из дипломатов, по словам Коваленко, вылетели окна.

Представитель МИД добавил, что на "горячую линию" посольства или Департамента консульской службы никто не обращался. "И информации о возможных погибших или пострадавших граждан Украины нет", – сообщил дипломат. Однако, пока это еще предварительная информация.

По данным МИД, в Бейруте работают местные службы, которые устанавливают все подробности. Известно, что в городе продолжается поисково-спасательная операция.

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Напомним, сегодня, 4 августа, в порту Бейрута, столицы Ливана, в течение 15 минут прогремели два мощных взрыва, в результате которых повреждены десятки зданий. Министр здравоохранения страны заявил, что в порту столицы взорвался корабль с пиротехникой. По его словам, погибших и раненых после взрыва "очень много".