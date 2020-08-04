Взрыв в Ливане: По меньшей мере 25 человек убиты и более 2500 ранены

Взрыв в Ливане Reuters

Точное количество жертв выясняется

В результате взрыва в столице Ливана Бейруте по меньшей мере 25 человек погибли и более 2500 ранены. Об этом пишет Aljazeera.

Отметим, сегодня, 4 августа, в порту Бейрута, столицы Ливана, в течение 15 минут прогремели два мощных взрыва, в результате которых повреждены десятки зданий. По данным ливанских СМИ, машины скорой помощи транспортировали сотни раненых в местные больницы, а десятки, вероятно, погибли в инциденте.

Министр здравоохранения страны заявил, что в порту столицы взорвался корабль с пиротехникой. По его словам, погибших и раненых после взрыва "очень много".

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Позднее представитель Департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко сообщил, что пока нет информации, что среди пострадавших в результате взрыва в столице Ливана Бейруте могли быть граждане Украины.

Точно известно, что среди сотрудников посольства Украины в Ливане и членов их семей пострадавших нет. Однако в доме одного из дипломатов, по словам Коваленко, вылетели окна.