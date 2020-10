Взрыв в Бейруте унес жизни четырех человек, десятки пострадавших

Предварительно, взорвался бак с дизельным топливом

В результате взрыва в столице Ливана - Бейруте - погибли четыре человека, двое из них были сотрудниками гражданской обороны. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на Красный Крест.

Как отмечается, трагедия случилась в результате взрыва бака с дизельным топливом, после этого там возникло возгорание.

Сначала сообщалось о двух погибших, однако позже число жертв возросло до четырех. Кроме этого, десятки человек пострадали. Точное количество раненых устанавливают.

Watch: Video shows people reacting after a diesel storage container exploded in #Beirut's Tariq al-Jadideh neighborhood earlier. At least two people died and several others injured as a result of the incident.#Lebanonhttps://t.co/mvfYYd3sP9 pic.twitter.com/9p7eJeaqjT