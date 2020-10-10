Взрыв в Бейруте унес жизни четырех человек, десятки пострадавших

В Бейруте на месте взрыва вспыхнул пожар alarabiya.net

Предварительно, взорвался бак с дизельным топливом

В результате взрыва в столице Ливана - Бейруте - погибли четыре человека, двое из них были сотрудниками гражданской обороны. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на Красный Крест.

Как отмечается, трагедия случилась в результате взрыва бака с дизельным топливом, после этого там возникло возгорание.

Сначала сообщалось о двух погибших, однако позже число жертв возросло до четырех. Кроме этого, десятки человек пострадали. Точное количество раненых устанавливают.

Watch: Video shows people reacting after a diesel storage container exploded in #Beirut's Tariq al-Jadideh neighborhood earlier. At least two people died and several others injured as a result of the incident.#Lebanonhttps://t.co/mvfYYd3sP9 pic.twitter.com/9p7eJeaqjT — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 9, 2020

По данным телеканала LBCI, правоохранители задержали владельца склада, где и хранилось топливо. Отмечается, что мужчина признал, что причиной взрыва стал дизельный двигатель, который, по его словам, использовали для производства мобильных телефонов.

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Напомним, мощный взрыв в Бейруте прогремел накануне вечером, 9 октября, после чего на месте происшествия вспыхнул пожар. Сначала СМИ отмечали, что причиной взрыва стал резервуар для газа возле пекарни.