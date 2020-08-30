Взрыв в Бейруте: Половине ливанцев грозит голод, - ООН

Взрыв в Бейруте Фото из открытых источников

В комиссии призывают срочно восстановить зернохранилища в порту

Населению Ливана грозит продовольственный кризис после взрыва в порту Бейрута. Об этом говорится в докладе Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии (ЕСКЗА).

"Большая часть населения страны рискует потерять доступ к основным продуктам питания до конца года. Необходимо принять немедленные меры для предотвращения продовольственного кризиса", - сказала исполнительный секретарь ЭСКЗА Ролу Дашти.

В комиссии пояснили, что порт Бейрута, значительная часть которого была разрушена взрывами, - основной пункт, через который страна проводила импорт продовольствия. Поэтому в комиссии призывают срочно восстановить зернохранилища в порту.

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Напомним, 4 августа в порту Бейрута, столицы Ливана, в течение 15 минут прогремели два мощных взрыва. В результате этого погибли по меньшей мере 100 человек, еще 4 тысячи пострадали. Однако ожидается, что количество жертв будет расти, ведь многих людей считают пропавшими без вести.

По данным Высшего Совета обороны Ливана, взрыв в порту Бейрута произошел из-за 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры) с судна российского бизнесмена. Заметим, перед этим СМИ сообщали, что взрыв произошел во время сварочных работ.

Высший совет обороны Ливана объявил столицу страны Бейрут районом стихийного бедствия.