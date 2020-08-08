Взрыв в Бейруте: Количество пострадавших возросло до 6 тысяч

Улицы Бейрута AFP

21 человек пропал без вести

По состоянию на вечер 8 августа число пострадавших в результате взрыва в Бейруте превысило 6 тысяч человек. Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на Минздрав Ливана.

Отмечается, что сейчас известно о 158 погибших, еще 21 человек пропал без вести.

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Напомним, 4 августа в порту Бейрута, столицы Ливана, в течение 15 минут прогремели два мощных взрыва. В результате этого погибли по меньшей мере 100 человек, еще 4 тысячи пострадали. Однако ожидается, что количество жертв будет расти, ведь многих людей считают пропавшими без вести.

По данным Высшего Совета обороны Ливана, взрыв в порту Бейрута произошел из-за 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры) с судна российского бизнесмена. Заметим, перед этим СМИ сообщали, что взрыв произошел во время сварочных работ.

Высший совет обороны Ливана объявил столицу страны Бейрут районом стихийного бедствия.