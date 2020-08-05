Взрыв в Бейруте: Число пострадавших превысило 5 тысяч

Улицы Бейрута после взрыва AFP

135 человек погибли

По состоянию на вечер 5 августа число пострадавших в результате взрыва в Бейруте превысило 5 тысяч человек. Об этом пишет CNN.

По словам министра здравоохранения Ливана Хамада Хасана, сейчас известно о 135 погибших и более 5 тысячах травмированных.

"К сожалению, число пострадавших увеличивается. Раненых уже 5000 человек, им оказывается помощь как в столице, так и за ее пределами", - сказал Хасан.

Напомним, накануне в порту Бейрута, столицы Ливана, в течение 15 минут прогремели два мощных взрыва, в результате которых повреждены десятки зданий.

Позже, по результатам первоначального расследования, причиной взрыва в Бейруте стала бездеятельность и халатность в хранении взрывоопасных материалов на портовых складах. Как отмечается, пожар начался на 9-м складе и перекинулся на 12-й, где хранилась аммиачная селитра. Вопросы безопасности хранения селитры рассматривали несколько комитетов, но они так и не издали указ об утилизации этого легковоспламеняющегося материала.

По информации Reuters, за 6 месяцев до взрыва было предупреждение о необходимости утилизации селитры, однако несколько комитетов так и не издали соответствующий указ.