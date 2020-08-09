Взрыв в Бейруте: Число погибших возросло до 220 человек

Взрыв в Бейруте AP

Спасатели работают круглосуточно в поисках пропавших без вести

По состоянию на вечер 9 августа, число пострадавших в результате взрыва в Бейруте возросло до 220 человек. Об этом сообщил губернатор Бейрута Марван Абуд, передает UJ CityNews.

Отмечается, что спасатели работают круглосуточно в поисках пропавших без вести после взрыва. При этом военные водолазы обнаружили тело, отброшены силой взрыва на 500 метров.

Новости по теме: Во время взрыва в Бейруте погиб украинец, - посол

Напомним, 4 августа в порту Бейрута, столицы Ливана, в течение 15 минут прогремели два мощных взрыва. В результате этого погибли по меньшей мере 100 человек, еще 4 тысячи пострадали. Однако ожидается, что количество жертв будет расти, ведь многих людей считают пропавшими без вести.

По данным Высшего Совета обороны Ливана, взрыв в порту Бейрута произошел из-за 2750 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры) с судна российского бизнесмена. Заметим, перед этим СМИ сообщали, что взрыв произошел во время сварочных работ.

Высший совет обороны Ливана объявил столицу страны Бейрут районом стихийного бедствия.