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Взрыв на шахте в Колумбии унес жизни более десятка человек

Взрыв на шахте в Колумбии Twitter

По предварительной информации, причиной инцидента мог стать взрыв метана

В Колумбии произошел взрыв на шахте "Веракрус" в районе деревни Пуэбло Вьехо, в результате чего погибли по меньшей мере 11 человек. Об этом сообщает Semana.

Как отмечается, трагедия произошла в муниципалитете Кукунуба в центральной Колумбии. В частности, шахтеров было найдено в состоянии отравления парами газа. По предварительной информации, причиной инцидента мог стать взрыв метана. 

"Удалось спасти четырех раненых и найти тела 11 погибших. Рабочие, которые выжили, уже доставлены в больницу Убати", — отметил капитан местной пожарной части Альваро Фарфан.

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Кроме этого, была начата поисковая операция. По уточненной информации, взрыв произошел не на одной шахте, а на трех, однако о последствиях взрыва в других шахтах пока не сообщается.

Напомним, недавно в южной части Нигерии прогремел мощный взрыв, в результате чего сотни зданий было уничтожено. 

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