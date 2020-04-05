Взрыв на шахте в Колумбии унес жизни более десятка человек

Взрыв на шахте в Колумбии Twitter

По предварительной информации, причиной инцидента мог стать взрыв метана

В Колумбии произошел взрыв на шахте "Веракрус" в районе деревни Пуэбло Вьехо, в результате чего погибли по меньшей мере 11 человек. Об этом сообщает Semana.

Как отмечается, трагедия произошла в муниципалитете Кукунуба в центральной Колумбии. В частности, шахтеров было найдено в состоянии отравления парами газа. По предварительной информации, причиной инцидента мог стать взрыв метана.

"Удалось спасти четырех раненых и найти тела 11 погибших. Рабочие, которые выжили, уже доставлены в больницу Убати", — отметил капитан местной пожарной части Альваро Фарфан.

Кроме этого, была начата поисковая операция. По уточненной информации, взрыв произошел не на одной шахте, а на трех, однако о последствиях взрыва в других шахтах пока не сообщается.

Hacia el medio día de hoy se nos ha informado de la explosión por acumulación de gases en una mina de carbón de la vereda Pueblo Viejo en Cucunubá. Al interior de la misma se encontraban entre 10 y 12 mineros. Hemos desplazado hasta el lugar todos los organismos de socorro. pic.twitter.com/zEzTjGgUb8 — Nicolás García Bustos (@nicolasgarciab) April 4, 2020

Напомним, недавно в южной части Нигерии прогремел мощный взрыв, в результате чего сотни зданий было уничтожено.