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Выживший российский моряк назвал причины крушения украинского судна у берегов Турции

Спасенный моряк Николай Кринов рассказал о причинах аварии Посольство России в Анкаре Rusya Büyükelçiliği Ankara

Причиной катастрофы могли стать сложные погодные условия

Российский моряк, которого спасли у берегов Турции после крушения сухогруза, назвал причинную аварии. Об этом 17 января сообщило посольство России в Анкаре Facebook.  

По словам спасенного гражданина РФ, старшего техника судна Николая Кринова, корабль затонул из-за неблагоприятных погодных условий. 

Как отмечается, из 12 членов экипажа затонувшего в Черном море сухогруза "Арвин" 10 человек – граждане Украины, 2 – граждане России. В числе шести спасенных – россиянин Николай Кринов. Сейчас мужчина находится в госпитале города Бартин. По предварительной информации, состояние пострадавшего стабильное, угрозы жизни нет.

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Также в посольстве добавили, что Николаю Кринову оказали консульскую помощь, а украинским морякам помогли связаться с родственниками. 

Напомним, крушение сухогрузного судна произошло 17 января у побережья района Инкуму западно-черноморской провинции Бартин. На момент аварии на борту корабля находились 15 членов экипажа, из них 10 – граждане Украины.  По предварительной информации, пятерых украинцев спасли, а поиски других моряков продолжаются. 

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