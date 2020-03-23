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Выздоровление за 4 дня: Турция закупила в Китае лекарство от коронавируса

Иллюстративное фото EPA-EFE

По словам главы Минздрава Турции, в стране уже есть случаи выздоровления

Турция закупила в Китае партию медицинских препаратов, которые позволяют сократить срок лечения коронавируса с 11 до 4 дней.

Об этом 23 марта заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Ходжа, сообщает Укринформ.

Как отмечается, новый препарат уже начали использовать на пациентах. 

"Мы доставили из Китая специальное лекарство, позволяющее сократить срок лечения с 11 до 4 дней. Посмотрим, насколько эффективным является этот препарат", - подчеркнул министр.

Кроме этого, Фахреттин Ходжа добавил, что в стране уже есть случаи выздоровления от COVID-19, о которых будет сообщено позже. 

К слову, по состоянию на 07:40 понедельника, 23 марта, количество зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире составляет 339 259 человек, а всего от осложнений умерло более 14,7 тысяч пациентов. 

Напомним, накануне Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Андрей Сибига заявил, что украинцев, которые нарушили срок пребывания на территории этой страны из-за форс-мажорных обстоятельств, в частности прекращения авиасообщения, наказывать не будут.

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