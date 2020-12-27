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"Выяснили формулу успеха": AstraZeneca заявила о повышении эффективности вакцины до более 90%

AstraZeneca повысила эффективность своей вакцины Фото из открытых источников

Ранее средняя эффективность препарата составляла 70%

Компания AstraZeneca, разработавшая вакцину от коронавирусной болезни COVID-19, заявила о повышении эффективности своего препарата до более 90%. Об этом сообщает Sky News.

По словам исполнительного директора шведско-британской фармацевтической фирмы Паскаля Сорио, их ученые "выяснили формулу успеха", которая позволила улучшить действенность вакцины. 

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Раньше, когда две дозы вводились полностью с интервалом не менее месяца, средняя эффективность препарата составила 70%. Однако, последние испытания показали эффективность 90%. Отмечается, что людям сначала давали половину дозы, а затем полную, однако не меньше, чем через месяц.  

Для сравнения, эффективность вакцин Pfizer и Moderna составляла 95% и 94,5%. 

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"Мы считаем, что мы выяснили формулу победы и как достичь эффективности, которая после двух доз остается там со всеми другими. Я не могу вам сказать больше, мы опубликуем это", - заявил Паскаль Сорио. 

Напомним, на этой неделе шведско-британская компания AstraZeneca подала пакет документов на регистрацию собственной вакцины от коронавирусной болезни COVID-19.

 

 
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