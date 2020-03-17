Выпила ибупрофен: В Британии едва не умер ребенок с симптомами коронавирус

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Некоторые противовоспалительные средства могут спровоцировать осложнения от инфекции

В Великобритании чуть не умерла 4-летняя девочка, которой родители дали ибупрофен пока ждали скорую. Об этом сообщает The Sun.

Как отмечается, у девочки по имени’я Амелия с’появились симптомы болезни, похожей на коронавирус COVID-19. В частности, у ребенка резко повысилась температура тела и с’появился кашель. У связи с этим родители вызвали скорую, а пока ждали медиков, пытались сбить дочке температуру с помощью ибупрофена.

Однако в течение следующего часа состояние больной резко ухудшилось.

"Она задыхалась, пытаясь дышать, сердцебиение было очень быстрым; она не могла держать глаза открытыми, не могла поднять голову вверх, ее тело дрожало… Впоследствии фельдшеры сказали нам, что мы не должны ей давать ибупрофен", - рассказали родители ребенка.

В частности, врачи объяснили это тем, что некоторые противовоспалительные средства могут спровоцировать осложнения от инфекции и значительно снизить реакцию иммунной системы организма.

Напомним, недавно министр здравоохранения Франции Оливье Веран подчеркивал, что в случае заражения коронавирусом прием ибупрофена, кортизона и других нестероидных противовоспалительных средств может спровоцировать осложнения от инфекции и ухудшить общее состояние больного.