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Выход из дома по SMS: В Словакии могут ужесточить правила комендантского часа

Комендантский час в Словакии может быть усилен Фото из открытых источников

В стране боятся новых случаев заражения мутациями коронавирус

В Словакии существует вероятность усиления комендантского часа с использованием SMS-контроля. Об этом сообщает Webnoviny.

"Сейчас ситуация серьезная, поскольку у нас есть комендантский час, в отношении очень строгая, но, вероятно, распространенность британского варианта очень высока", - отметил  министр здравоохранения Марек Крайчи.

По его словам, в связи с ухудшение ситуации с количеством заболевших на коронавирус в стране 2 февраля состоится заседание комиссии по вопросам пандемии. Вероятным вариантом решения проблемы является усиление комендантского часа.

При этом глава Минздрава добавил, что, планируют использовать SMS для контроля граждан. В частности, за местом нахождения словенцев в указанный период времени будут следить правоохранители.

Кроме этого, Крайчи сообщил, что во избежание заражений на новый штамм коронавируса в Словакии будут делать скрининг всех ПЦР-тестов на COVID-19.

"Чтобы мы могли подтвердить, где проблема, и кажется, что мы действительно имеем проблему здесь", - отметил он.

По словам министра, уже 3 февраля правительство примет соответствующее решение относительно дальнейшей судьбы карантинных ограничений в стране.

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Ранее сообщалось, что в Словакии обнаружили первый случай заражения новым штаммом коронавируса. Исследователи определили его британское происхождение.

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