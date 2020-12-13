"Вымысел от начала до конца": В омской больнице отрицают информацию о попытке второго отравления Навального

Алексей Навальный Фото из открытых источников

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Никто не имел возможности второй раз отравить российского оппозиционера Алексея Навального в омской больнице. Об этом заявил заведующий отделением острых отравлений учреждения, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев в комментарии ТАСС.

По словам медика, посторонние лица не имели доступа в палату Навального, где он находился двое суток в коме. "Никаких вопросов ни с чьей стороны к нам не возникало. Никто, кроме медицинских работников, доступа к нему не имел. Все это вымысел от начала до конца. Не было отравления ни первичного, ни вторичного. Это информационная "утка", все раскручивается ради каких-то определенных целей", – сказал Сабаев.

Ранее сообщалось, что британские СМИ заявили, что российского оппозиционера Алексея Навального пытались второй раз отравить нервно-паралитическим веществом "Новичок" во время того, как он находился в коме. По словам журналистов, попытка отравления могла произойти со стороны российских шпионов.

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Напомним, в августе текущего года Алексея Навального забрали в больницу в тяжелом состоянии. Некоторое время он находился под аппаратом ИВЛ. Сначала мужчину забрали в медучреждение Омска. Однако, впоследствии его доставили в клинику Charite в Берлине.

Через некоторое время медики в Германии определили, что Навального отравили веществом группы "Новичок". Это также подтвердил Институт оборонных исследований Швеции и ряд других лабораторий.

После выздоровления Навальный заявил, что убежден в том, что к его отравлению причастен лично президент Российской Федерации Владимир Путин.

Однако, в Кремле назвали обвинения со стороны оппозиционера безосновательными и недопустимыми и добавили, что имеют доказательства того, что Навальный сотрудничает с ЦРУ.

Впоследствии Европейский Союз, а позже и правительство Великобритании ввели санкции против Российской Федерации из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. В список попали 6 человек и научно-исследовательский институт.