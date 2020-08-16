Выданные России вагнеровцы рассказали, что делали в Беларуси

Группа Вагнера Фото из открытых источников

Вагнеровцы якобы находились в Беларуси транзитом

Изданные России боевики частной военной компании Вагнера" попали в Белоруссию, якобы откликнувшись на объявление о работе в Ливии и Сирии. Работа заключалась в охране нефтяных объектов. Об этом сообщают "РИА Новости".

Сообщается, что они связались с куратором, который предложил работу по охране нефтяных объектов в Ливии и Сирии. Сначала куратор просил набрать 30 человек, позже запрос был увеличен до 180. При этом требовался опыт участия в боевых действиях на Донбассе или Сирии.

В дальнейшем им заявили, что бывший куратор погиб, а новый уже предложил ехать на охрану объектов "Роснефти" в Венесуэле. Предполагалось, что боевиков доставят туда рейсами Минск - Стамбул - Гавана - Каракас, однако за сутки до вылета лицо, которая занималась их логистикой, заявила, что закажет новые билеты на 30 июля. После этого они выехали в санаторий, где и были в дальнейшем задержаны белорусскими силовиками.

Позже им заявили о подозрении в подготовке к массовым протестам и вооруженному сопротивлению правоохранительным органам.

Напомним, 14 августа, правительство Республики Беларусь передало Российской Федерации 32 боевиков ЧВК Вагнера, которых ранее задержали недалеко от Минска. Еще один боец остался на территории Беларуси, поскольку он имеет гражданство страны.

До этого Офис генерального прокурора обратился в Генеральную прокуратуру Беларуси с запросами о выдачу 28 бойцов ЧВК "Вагнер", поскольку их подозревают в участии в террористических организациях "ЛНР" и "ДНР".