Выборы в США: В стране происходят столкновения между сторонниками Трампа и Байдена

Столкновения в США Фото из открытых источников

Есть задержанные, акция протеста может затянуться на более долгий срок, если выиграет Дональд Трамп

Во время президентских выборов в США тысячи людей по всей стране вышли на уличные протесты, в результате чего произошли массовые столкновения между сторонниками Дональда Трампа и Джо Байдена. Об этом пишет USA Today.

По улицам Лос-Анджелеса прошли маршем десятки людей, а в городе Роли (штат Северная Каролина) и в Портленде (штат Орегон) на акции протеста собрались несколько сотен человек. Часть из них следила за ходом подсчета голосов, а часть перешла в открытую конфронтацию. Сообщается, что в штате Миннесота уже арестовали более 10 участников акций протеста.

Представители местных СМИ считают, что беспорядки спровоцировало заявление действующего президента США Дональда Трампа о том, что выборы были сфальсифицированы. Произошло это после предварительного подсчета голосов, по результатам которого оказалось, что Джо Байден опережает его на несколько пунктов.

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"Это фальсификация американского общества. Это позор для нашей страны!"- заявил Трамп.

Во время акции протеста в Вашингтоне (округ Колумбия), несмотря на в целом мирную атмосферу, также возникли очаги конфронтации. В эфирах местных СМИ показано, как протестующие толкаются и воздух в месте проведения акции протеста наполняется дымом неустановленного происхождения. По данным журналистов, это были дымовые шашки.

Некоторые протестующие уже готовятся к более длительному и устойчивому сопротивлению. Организаторы акции протеста планируют более агрессивные действия в течение недели в зависимости от результатов выборов, например, если президент Дональд Трамп победит на выборах или поставит под сомнение их результат.

В свою же очередь Дональд Трамп сказал, что он, вероятно, обратится в суд, если посчитает, что выборы во вторник были несправедливыми.

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Ранее сообщалось, что по состоянию на 12:30 4 ноября члены Республиканской партии получают 47 мест в Сенате. Такой же результат зафиксировали в штабе демократов.

По последней информации Байден имеет 238 голосов, а Трамп - 213.