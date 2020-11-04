Выборы в США: В стране происходят столкновения между сторонниками Трампа и Байдена
Есть задержанные, акция протеста может затянуться на более долгий срок, если выиграет Дональд Трамп
Во время президентских выборов в США тысячи людей по всей стране вышли на уличные протесты, в результате чего произошли массовые столкновения между сторонниками Дональда Трампа и Джо Байдена. Об этом пишет USA Today.
По улицам Лос-Анджелеса прошли маршем десятки людей, а в городе Роли (штат Северная Каролина) и в Портленде (штат Орегон) на акции протеста собрались несколько сотен человек. Часть из них следила за ходом подсчета голосов, а часть перешла в открытую конфронтацию. Сообщается, что в штате Миннесота уже арестовали более 10 участников акций протеста.
Представители местных СМИ считают, что беспорядки спровоцировало заявление действующего президента США Дональда Трампа о том, что выборы были сфальсифицированы. Произошло это после предварительного подсчета голосов, по результатам которого оказалось, что Джо Байден опережает его на несколько пунктов.
"Это фальсификация американского общества. Это позор для нашей страны!"- заявил Трамп.
Во время акции протеста в Вашингтоне (округ Колумбия), несмотря на в целом мирную атмосферу, также возникли очаги конфронтации. В эфирах местных СМИ показано, как протестующие толкаются и воздух в месте проведения акции протеста наполняется дымом неустановленного происхождения. По данным журналистов, это были дымовые шашки.
Некоторые протестующие уже готовятся к более длительному и устойчивому сопротивлению. Организаторы акции протеста планируют более агрессивные действия в течение недели в зависимости от результатов выборов, например, если президент Дональд Трамп победит на выборах или поставит под сомнение их результат.
В свою же очередь Дональд Трамп сказал, что он, вероятно, обратится в суд, если посчитает, что выборы во вторник были несправедливыми.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 12:30 4 ноября члены Республиканской партии получают 47 мест в Сенате. Такой же результат зафиксировали в штабе демократов.
По последней информации Байден имеет 238 голосов, а Трамп - 213.