Выборы в Польше: Рейтинги допускают поражение Анджея Дуды

Анджей Дуда Фото из открытых источников

По данным последнего опроса, лидирует Тшасковский

Среди кандидатов на пост президента Польши наибольшей поддержкой пользуется Рафал Тшасковский, на втором месте с минимальным отрывом – Анджей Дуда. Об этом свидетельствуют данные опроса IBRiS, сообщает RMF FM.

Так, если бы второй тур президентских выборов состоялся в воскресенье, 5 июля, за кандидата от "Гражданской платформы", мэра Варшавы Рафала Тшасковского проголосовали 47,2 процента из опрошенных граждан. Тогда как приверженность Анджею Дуде высказали 45,9 процента респондентов.

По сравнению с предыдущим опросом IBRiS поддержка Рафала Тшасковского снизилась на 0,9 процентов, тогда как поддержка Дуды выросла на 0,3 процента.

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Кроме этого, 6,9 процентов опрошенных поляков не определились, за кого из кандидатов отдадут голоса во втором туре.

По последним данным, участие в голосовании собираются принять 65,4 процентов опрошенных, что на 3,4 процента больше, чем по результатам предыдущего исследования.

К слову, второй тур президентских выборов, в котором примут участие Анджей Дуда и Рафал Тшасковский, состоится в воскресенье, 12 июля.

Напомним, в первом туре президентских выборов в Польше выиграл действующий лидер Анджей Дуда, который собрал 43,50 процентов голосов избирателей. Тогда как оппозиционный кандидат получил 30,46 процентов голосов.