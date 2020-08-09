Выборы в Беларуси: В Минск стянули военную технику, возле Дворца Республики - ограждения

Военная техника в Минске TUT.by

Участки для голосования открылись в 8 утра

В столицу Беларуси Минск перед президентскими выборами стянули военную технику, а на Октябрьской площади выставили ограждения. Об этом сообщает портал TUT.BY.

Так, на видеозаписи видно, как на пересечении улиц Первомайская и Пулихова в центре Минска выстроилась колонна из бронетранспортеров. Кроме этого, возле Дворца Республики и Дворца профсоюзов на Октябрьской площади в белорусской столице выставили ограждения.

По данным портала, в связи с проведением президентских выборов сотрудники МВД переведены на усиленный вариант службы. Отмечается, что это нужно для обеспечения правопорядка на избирательных участках. Кроме этого, все помещения были взяты под круглосуточную охрану.

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"Просим граждан соблюдать установленный законом порядок. В противном случае сотрудники милиции будут вынуждены немедленно реагировать с использованием всех предоставленных законом прав и полномочий", – подчеркнул начальник управления охраны правопорядка ГУОПП МВД Дмитрий Курьян.

Выборы в Беларуси AFP

Напомним, президентские выборы в Беларуси состоятся в воскресенье, 9 августа. За пост главы государства будут бороться Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Анна Конопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечня. Участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00.

Накануне, за день до выборов, в Беларуси задержали руководителя избирательного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской Марию Мороз. Кроме этого, ранее главная соперница Лукашенко вывезла детей из страны из-за угроз.