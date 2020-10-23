Выборы президента в США: Вопрос Украины используют скорее для манипуляций, а не для внешней помощи, – Одарченко

Телеканал ZIK

Украине, как стране еще не достаточно сильной, нужно выстраивать прагматичные отношения как с демократической, так и республиканской партиями

Вопрос Украины накануне выборов президента в США используется скорее как манипуляционной, а не как вопрос помощи Украине.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявила политический консультант Екатерина Одарченко.

Отвечая на вопрос ведущего, чья победа на выборах президента США будет выгоднее для Украины – Байдена или Трампа, Екатерина Одарченко отметила:

"Накануне выборов президента в США вопрос Украины используется скорее как манипуляционный, а не как вопрос, допустим, внешней помощи Украине, или каких-то более выгодных кредитов, или мощной дополнительной помощи на, собственно, борьбу с гибридной войной со стороны РФ", – сказала политический консультант.

Вместе с тем Екатерина Одарченко подчеркнула, что Украине, как стране еще не достаточно сильной, нужно выстраивать прагматичные отношения как с демократической, так и республиканской партиями.

"Я опять же делаю акцент на прагматических отношениях на наш экономический интерес и с демократической, и республиканской партией. Это, в целом, возможно, потому что кто бы ни стал президентом США, всегда есть баланс между партиями в нижней и верхней палате, а бюджет на внешнюю политику утверждает в первую очередь парламент США", – акцентировала она.

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Кроме этого, добавила эксперт, украинская власть сегодня более взвешенно смотрит на ситуацию в США и не делает ставок на конкретного кандидата.

"Понимая ошибки прошлой власти, которая полностью ставила на демократов, сейчас эти реакции достаточно взвешенные", – отметила Екатерина Одарченко.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на то, кто победит на президентских выборах в Соединенных Штатах — Джо Байден или Дональд Трамп, Украина надеется на поддержку США.