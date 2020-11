Выборы президента США: В Портленде вспыхнули протесты, власти задействовали Нацгвардию

Протесты в США Фото из открытых источников

Протестующие дошли до Центра юстиции и сожгли национальный флаг

В городе Портленд, штат Орегон, активисты устроили акцию протеста с плакатами "Голосование завершено. Битва продолжается", после чего разбили витрины ряда магазинов. Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что Национальная гвардия прибыла в город еще до начала акции для усиления местной полиции.

Протест предполагался против действующего президента Дональда Трампа и возможной фальсификации выборов, однако впоследствии сторонники движения Black Lives Matter начали скандировать лозунги против полицейской жестокости. Позже к ним присоединились анархисты.

Протестующие дошли до Центра юстиции и сожгли национальный флаг. Местные СМИ утверждают, что возле суда были замечены представители ультраправой группы Proud Boys. Одного из членов Proud Boys уже задержали.

Portland protesters have moved across the bridge in front of the Justice Center and US Courthouse an American Flag is then lit on Fire. #Portland #portlandprotest #PDXprotests #protest pic.twitter.com/HBMAsnVU8f — Independent Media PDX (@NDpendentPDX) November 4, 2020

Сообщается, что аналогичные локальные протесты проходят в Аризоне. В округе Марикопа сторонники Трампа заблокировали вход в Центр подсчета голосов. На место прибыла полиция

This @mcsoaz team just arrived in full tactical gear, got a look at the crowd. Could be planning to make a move on demonstrators outside. pic.twitter.com/TCbKcXRNju — Nicole Valdes (@NicoleValdesTV) November 5, 2020

Напомним, по улицам Лос-Анджелеса прошли маршем десятки людей, а в городе Роли (штат Северная Каролина) на акции протеста собрались несколько сотен человек. Часть из них следила за ходом подсчета голосов, а часть перешла в открытую конфронтацию. Сообщается, что в штате Миннесота уже арестовали более 10 участников акций протеста.