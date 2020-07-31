ВВП Германии упал на более чем 10%

В стране фиксируют сокращение как производства, так и экспорта с импортом товаров

Во втором квартале падение ВВП Германии превысило 10%, что является худшим показателем за 50 лет. Об этом свидетельствуют данные статистической службы ФРГ Destatis.

В частности, валовой внутренний продукт страны упал в апреле-июне на 10,1% в сравнении с первыми тремя месяцами года и на 11,7% по сравнению со вторым кварталом предыдущего года.

"Это наиболее резкое падение с начала ежеквартальных подсчетов ВВП Германии в 1970 году", - говорится в сообщении.

При этом в стране фиксируют сокращение как производства, так и экспорта с импортом товаров и услуг. Экономисты прогнозируют, что немецкая экономика сможет вернуться на докризисный уровень не раньше начала следующего года.

Напомним, валовой внутренний продукт Франции в первом квартале 2020 года снизился на 6% из-за эпидемии коронавируса COVID-19. Отмечается, что это самые худшие квартальные показатели французской экономики с 1945 года. Согласно данным института Insee, ВВП Франции сократился на 0,1% в четвертом квартале прошлого года, поэтому технически Франция находится в рецессии.