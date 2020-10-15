Вторая волна COVID-19: Трамп заявил, что не планирует закрывать США

Дональд Трамп снимаю маску на балконе Трумана в Белом доме NBC News

По словам президента, он выступает против обязательной вакцинации от коронавируса

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не будет закрывать страну в случае второй волны коронавируса. Об этом он рассказал в интервью Fox Business.

По словам президента, он выступает против обязательной вакцинации от коронавируса, потому что не видит в ней необходимости.

К слову, США занимают первое место в мире по количеству случаев COVID-19. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране более 7,9 млн случаев коронавируса, из них свыше 216 тысяч - с летальным исходом, более 3,1 млн - выздоровели.

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Напомним, в пятницу, 2 октября, стало известно, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вместе со своей женой Меланией заболели коронавирусом COVID-19. Уже на следующий день Дональда Трампа госпитализировали в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.

В понедельник, 5 октября, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на некоторое время вышел из больничной комнаты, чтобы встретиться с группой сторонников.

А уже 6 октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вернулся в Белый дом после того, как три дня проходил лечение от коронавируса COVID-19 в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида.