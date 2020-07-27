Вспышка COVID-19 на немецкой ферме: Среди больных украинские работники

Вспышка коронавируса на немецкой ферме Фото из открытых источников

На карантин отправили всех 480 работников

На ферме в баварском районе Дингольфинг-Ландау выявили 174 случая коронавируса среди сезонных работников, часть из которых - украинцы. Об этом пишет Deutsche Welle.

По информации местных властей, пришлось отправить всех 480 работников на карантин. Покидать помещение не могут даже те работники фермы, результаты тестирования которых оказались отрицательными.

"Чтобы избежать дальнейшего распространения (коронавируса - ред.), мы, увы, должны сделать этот шаг для защиты населения", - сказал глава округа Вернер Бумедер.

Отмечается, что сезонные работники приехали на ферму из Венгрии, Румынии, Болгарии и Украины.

По словам министра здравоохранения Баварии Мелани Гумль, власть также проведет тестирование работников на других фермах в Нижней Баварии.

Напомним, накануне в зоопарке Нью-Йорка, США, обнаружили два разных штамма коронавируса у хищников, которые там обитают. Как отмечается, для исследования ученые использовали биоматериалы, отобранные у львов и тигров, которые до этого переболели COVID-19.