Всемирный совет церквей призвал Эрдогана вернуть Святой Софии статус музея

Фото из открытых источников

Президент страны часто использовал этот вопрос, чтобы увеличить поддержку своей партии среди избирателей

Глава Всемирного совета церквей написал президенту Турции Реджепу Эрдогану, выразив свое "горе и беспокойство" по поводу решения Турции изменить статус знаменитой жемчужины Стамбула - Святой Софии из музея в мечеть. Об этом сообщает АР.

По словам временного генерального секретаря Иоанна Саука, как музей всемирного наследия, "Святая София была местом открытости, встреч и вдохновения для людей из всех наций".

В письме, опубликованном в субботу в Женеве, Саук заявил, что статус музея является "мощным выражением" приверженности Турции к инклюзии и секуляризму. Он призвал Эрдогана пересмотреть решение "в интересах содействия взаимопониманию, уважению, диалогу и сотрудничеству и избегая выращивания старых вражды и разногласий".

Во Всемирном совете церквей утверждают, что ее членство включает 350 протестантских, православных и англиканских церквей с около 500 млн верующих.

Следует заметить, что президент Эрдоган, набожный мусульманин, часто использовал дебаты вокруг Святой Софии, чтобы увеличить поддержку своей исламской коренной партии. Это решение вызвало глубокое беспокойство среди православных христиан и резкую критику со стороны соседей и Греции.

Новости по теме: Турция готова выдавать украинцам краткосрочные разрешения на проживание

Напомним, в пятницу, 10 июля, Государственный Совет Турции предоставил Софийскому собору в Стамбуле статус мечети, отменив постановление от 1934 года о превращении собора в музей.