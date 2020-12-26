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Все страны Евросоюза получили вакцину против COVID-19

DW

Вакцинация в ЕС начнется уже завтра

Все страны-члены Европейского Союза получили вакцину против коронавирусной болезни COVID-19. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время видеообращения.

По словам чиновницы, ЕС обеспечил достаточное количество препарата для вакцинации всего населения блока в 450 миллионов человек. Также часть вакцины будет обеспечена странам Европейской экономической зоны, в частности, Исландии и Норвегии. А в самом Евросоюзе вакцинация начнется уже завтра, 27 декабря.

"Мы начинаем перелистывать страницу тяжелого года. Сегодня день доставки, а завтра вакцинация против COVID-19 начнется по всему ЕС. Вакцина стала доступна одновременно для всех государств ЕС, и люди начнут принимать вакцину в Афинах, в Риме, в Хельсинки, в Софии. Наши Европейские дни вакцинации – это трогательный момент единства и европейской истории успеха", – сказала фон дер Ляєн.

При этом еврочиновница анонсировала получение большего количества препаратов после доказательства их безопасности и эффективности. "Вакцинация позволит нам постепенно вернуться к нормальной жизни. Но пока этого не произошло нам нужно сохранять бдительность. Мы должны защищать себя и своих близких от вируса. Остаемся в безопасности вместе. Сделаем 2021 год нашим годом восстановления и надежды", - высказалась президент Еврокомиссии.

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Напомним, недавно во Всемирной организации здравоохранения рассказали, нужно ли носить маски и соблюдать социальную дистанцию после вакцинации от COVID-19. По данным ВОЗ, доподлинно неизвестно, защищает ли новая вакцина от заражения вирусом SARS-COV-2.

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