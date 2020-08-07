Все будет урегулировано: Путин и Лукашенко обсудили задержание 33 "вагнеровцев"

Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото из открытых источников

Главы государств договорились решить этот вопрос в "духе взаимопонимания"

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Беларуси Александром Лукашенко относительно 33 задержанных россиян - членов ЧВК "Вагнер". Об этом сообщают БЕЛТА и пресс-служба Кремля.

Как отмечается, основной темой стало недавнее задержание в Беларуси группы "вагнеровцев". По итогам разговора президенты двух стран выразили уверенность, что ситуация с задержанием россиян в Беларуси будет урегулирована в "духе взаимопонимания".

"Проведён обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории республики 33 российских граждан. Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран", - отметили в пресс-центре Кремля

В частности, Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в сохранении в Беларуси стабильной внутриполитической ситуации. А также он выразил надежду в проведении там выборов в спокойной обстановке.

Кроме этого, Путин и Лукашенко обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития братских российско-белорусских отношений.

Напомним, вчера Александр Лукашенко поручил пригласить генеральных прокуроров России и Украины относительно задержанных боевиков ЧВК "Вагнер". Президент заявил, что намерен решать этот вопрос на основании международных договоров и соглашений.

Отметим, ранее возле Минска задержали 33 членов ЧВК "Вагнер". После чего власть заявила, что бойцы были подосланы для дестабилизации ситуации в стране перед выборами.

Позже стало известно, что среди задержанных есть граждане Украины, которых подозревают в преступлениях на Донбассе. Украинская сторона обратилась к Беларуси с просьбой разрешить экстрадицию граждан. Однако, Лукашенко заявил, что Украина сначала должна доказать их вину.