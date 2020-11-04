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Время диалога: Правительство Польши приостановило внедрение запрета абортов

Протесты в Польше Sky News

Это произошло на фоне массовых протестов

Польское правительство приостановило внедрение решения Конституционного суда, которым почти полностью запрещаются аборты в стране. Об этом сообщает Sky News.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал к диалогу с протестующими и оппозицией для того, чтобы найти совместное решение: "Идет дискуссия, и было бы хорошо уделить некоторое время для диалога и поиска новой позиции в этой ситуации, которая является сложной и провоцирует много эмоций".

В свою очередь, президент Дуда предложил разрешить аборты, если плод имеет угрожающие для жизни дефекты, за исключением синдром Дауна.

Тем не менее, предложения премьера и президента не получили общей поддержки. Активистки по правам женщин считают их недостаточными, а потому планируют увеличить количество протестов на этой неделе.

Отметим, что ранее Конституционный суд Польши объявил решение о том, что аборт из-за дефектов плода противоречит Конституции. Фактически это установило правовую основу, которая равносильна почти полному запрету на прерывание беременности в стране. В ответ на это в Польше начались массовые протесты.

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Отметим, в Украине также поддержали протестные настроения в Польше и поддержали право женщин на прерывание беременности. Отдельно, в Киеве и Одессе под дипломатическими зданиями Польши состоялись акции FEMEN.

 

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