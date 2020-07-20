Впервые за 12 лет Беларусь назначила посла в США

Пауза в дипломатических отношениях началась после введения санкций США в 2008 году

Впервые за 12 лет президентским указом было назначено посла Республики Беларусь в Соединенных Штатах, им стал заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко. Об этом сообщает TUT.by.

Согласно сообщению, до того, как случилось "похолодание" в отношениях между двумя государствами, Кравченко уже работал в посольстве Беларуси в США. В частности, в 2007 году он был советником посольства Беларуси в США, с 2008-го по 2014-й - временным поверенным в делах Беларуси в США.

В 2014 году Кравченко вернулся в Минск и возглавлял отдел США и Канады управления Америки, а затем - управления Америки МИД. На должность заместителя министра был назначен в 2017 году.

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Следует заметить, что в Беларуси и США с 2008 года нет послов, зато их места занимают временные поверенные. Так после введения США санкций в отношении концерна "Белнефтехим" посол Беларуси Михаил Хвостов был отозван из Вашингтона для консультаций, а Минск по настоянию белорусской стороны покинула посол Карен Стюарт.

Количество американских дипломатов в республике по настоянию белорусской стороны было сокращено с 35 до пяти. Постепенно штат американских дипломатов был расширен до 10 человек.

В марте 2019 года глава МИД Беларуси Владимир Макей сообщил американской стороне о снятии ограничений на число американских дипломатов.

В феврале 2020 года Госсекретарь США Майкл Помпео во время своего визита в Минск заявил, что в ближайшее время США назначат посла в Беларусь.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко начал рабочую встречу в Минске с Государственным секретарем США Майклом Помпео шуткой про белорусскую диктатуру.