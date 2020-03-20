Впервые в истории через коронавирус закрылись две главные мечети ислама

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Ограничение будет двяти, пока коронавирус не отступит

Две главные святыни ислама Большая (Заповедная) мечеть в Мекке и Мечеть пророка в Медине в Саудовской Аравии закрываются на неопределенное время из-за коронавирус. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Мечети в Мекке и Медине вместе с Аль-Аксой в Иерусалиме считаются главными святынями мусульман.

"С целью предотвращения распространения вируса правоверным запрещено входить и молиться на территории святынь, особенно по пятницам", - сказал официальный представитель главного управления по делам двух мечетей Хани бен Хосни Хейдар.

Отмечается, что запрет вступает в силу с 20 марта, то есть с сегодняшнего дня, и будет действовать, "пока вирус не отступит".

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