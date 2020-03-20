live
Новости » Мир Читати новину українською

Впервые в истории через коронавирус закрылись две главные мечети ислама

Фото из открытых источников

Ограничение будет двяти, пока коронавирус не отступит

Две главные святыни ислама Большая (Заповедная) мечеть в Мекке и Мечеть пророка в Медине в Саудовской Аравии закрываются на неопределенное время из-за коронавирус. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Мечети в Мекке и Медине вместе с Аль-Аксой в Иерусалиме считаются главными святынями мусульман.

"С целью предотвращения распространения вируса правоверным запрещено входить и молиться на территории святынь, особенно по пятницам", - сказал официальный представитель главного управления по делам двух мечетей Хани бен Хосни Хейдар.

Отмечается, что запрет вступает в силу с 20 марта, то есть с сегодняшнего дня, и будет действовать, "пока вирус не отступит".

Ранее сообщалось, что в Черновцах зафиксировано пять новых случаев коронавірусної болезни COVID-19.

 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Эпидемия COVID-19: За сутки во Франции умерло 108 человек Если потребуется, депутаты придут в масках и респираторах, – Геращенко о возможности введения чрезвычайного положения Чрезвычайная ситуация из-за коронавируса в Украине: За что будут наказывать штрафами и тюремным заключением Международные отношения сейчас на паузе из-за коронавируса, – Грищенко
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Закрытые границы. Новые назначения. На пороге экономического кризиса | 19.03.20
Дмитрий Раимов | Возвращение украинцев. Работа МЗ | Ток-шоу
Эвакуация украинцев. Совет под угрозой инфицирования | Ток-шоу
Новые инфицирования в Украине. Депутаты на проверку. Изоляция | Ток-шоу
Дмитрий Спивак И HARD из Влащенко І 18.03.2020
Чрезвычайная ситуация: Падение экономики, курс валют | Ток-шоу